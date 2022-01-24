İstanbul’da kar yağışı hayatı adeta felç etti. İstanbullular zorlu koşullarda evlerine ulaşabiliyor. Otobüs yolculuğu yapacak olanlar ise ‘İstanbul otobüs seferleri iptal mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? Esenler Harem seferler durdu mu?

İstanbul son yılların en şiddetli kar yağışına teslim oldu. Şiddetli yağış sebebiyle pek çok yol kapandı. Otogarlarla ilgili son durum konusunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (SALI) Çalar saat08.00’e kadar durdurulmuştur” paylaşımında bulundu.