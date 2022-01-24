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Yaşam İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? Esenler Harem seferler durdu mu?
Yaşam

İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? Esenler Harem seferler durdu mu?

Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi İstanbul son durum | İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altında. Pek çok yo kapandı. Şehirlerarası otobüs yolculuğu yapacak olanlar ise yolların durumunu, seferleri merak ediyor. Peki, bugün otobüs seferleri iptal mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-24 18:02:00 -
İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? Esenler Harem seferler durdu mu?

İstanbul’da kar yağışı hayatı adeta felç etti. İstanbullular zorlu koşullarda evlerine ulaşabiliyor. Otobüs yolculuğu yapacak olanlar ise ‘İstanbul otobüs seferleri iptal mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? Esenler Harem seferler durdu mu?

İstanbul son yılların en şiddetli kar yağışına teslim oldu. Şiddetli yağış sebebiyle pek çok yol kapandı. Otogarlarla ilgili son durum konusunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (SALI) Çalar saat08.00’e kadar durdurulmuştur” paylaşımında bulundu.

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