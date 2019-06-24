İstanbul seçimlerine en çok PKK ve FETÖ sevindi!
Resmi olmayan sonuçlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimini kazanan isim CHP adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Bu sonuçlara en çok FETÖ ve PKK’lılar sevindi.24 Haziran 2019 Pazartesi 08:59
Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da sandıkların yüzde 99,37'si açılırken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, AK Parti adayı Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. İstanbul seçim sonuçlarına göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı oldu.
İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından FETÖ’cü ve PKK’lıların sevinç naraları dikkatlarden kaçmadı.
İşte o isimlerden bazıları
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