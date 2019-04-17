İstanbul seçimlerinde son durum İstanbul Büyükşehire kayyum mu atanacak?

İstanbul seçim son dakika haberleri. 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik usulsüzlükler çerçevesinde İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi. Tutanaklar birleştirilip İl Seçim Kurulu'na gönderilecek. İl Seçim Kurulu da İstanbul seçimlerinin kesin rakamlarını açıklayacak. YSK bir yandan da AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin karara cevap verecek. İstanbul seçimleri yenilenirse İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığına kayyum mu atanacak?

İstanbul Maltepe' de yeniden oy sayım işlemleri 14. günün sonunda sona erdi. Bugün tutanaklar birleştirilerek sonuçlar İl Seçim Kurulu’na gönderilecek. İl Seçim Kurulu da İstanbul seçimlerinin kesin rakamlarını açıklayacak. Maltepe ilçesinde 2 Nisan’da bin 89 sandıkta başlayan yeniden oy sayım işlemi gece yarısı sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu önceki gün aldığı kararla "Oylar ivedilikle sayılsın" açıklmasını yaparak İlçe Seçim Kurulu’na oyları sayan kurul sayısının arttırılması yetkisi vermişti.

İki karar arasında 32 sandıkta geçersiz oy sayımı yapılmıştı. Son gün bu 32 sandıktaki tüm oyların sayılması istendi. Kurul itirazı kabul etti ve 122 sandığa ek olarak bu 32 sandık da yeniden sayıldı. Tüm sayım işlemi gece yarısı bitti. Tutanaklar birleştirildikten sonra il seçim kurulu istanbul seçimlerindeki son rakamları belirleyecek.

Son söz artık YSK'da

Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak. Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek.

Honaz'da belediyeye kısmi kayyum atandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, belediye başkanlığı seçiminin, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazı sonucu iptal edilmesi nedeniyle Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, 2 Haziran Pazar gününe kadar Honaz Belediye Başkanlığı görevini yürütecek.

Honaz'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 22 bin 602 seçmenden 20 bin 93'ü oy kullandı. Bu oylardan 19 bin 13'ü geçerli sayıldı. 'Millet ittifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Bunun üzerine Kepenek'in oyu, 9 bin 387'ye düşerken, Devecioğlu'nun oyu ise 9 bin 384'e çıktı. Oy farkı da 3'e düştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark 1'e indi.

AK Parti, bu kez seçimde oy kullanmaması gereken 'kısıtlı' 5 kişinin oy kullandığını gerekçe gösterip, YSK'ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından Honaz'daki seçimler, iptal edilip, yenilenmesine karar verildi. Buna göre, Honaz ilçesinde belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

İBB’ye kayyum mu atanacak?

Denizli Valisi Hasan Karahan da boş kalan Honaz Belediye Başkanlığı görevine, 2 Haziran'a kadar Vali Yardımcısı Turan Atlamazı'ı atadı. Vali Yardımcısı Atlamaz, tekrarlanacak belediye başkanlığı seçiminde kazanan kişiye, görevi devredecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin ne yönde karar verir bilinmez. Eğer YSK, İstanbul’da yeniden seçim derse aynen Honaz da olduğu gibi yeniden yapılacak seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına vali yardımcısı atanabilir.