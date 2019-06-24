İstanbul seçimleri sonrası Kadir Topbaş'tan flaş açıklama: İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 23 Haziran'da yapılan seçimlerle ilgili bir mesaj paylaştı. İBB'de 3 dönem başkanlık yaptıktan sonra görevinden ayrılan Kadir Topbaş, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandu. Topbaş paylaşımında, "Sn. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, farklılıkları zengin görerek herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını temenni ediyorum" dedi.

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