0553 313 94 23

"İstanbul seçimini yaptı, milletin iradesi hayırlı olsun"

DEİK Başkanı Nail Olpak: - "İstanbul seçimini yaptı, milletin iradesi hayırlı olsun"- "Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır"

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:03
"İstanbul seçimini yaptı, milletin iradesi hayırlı olsun"

İSTANBUL(AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İstanbul seçimini yaptı, millet iradesi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

İstanbul'un seçimini yaptığını belirten Olpak, milletin iradesinin hayırlı olmasını diledi. Olpak, şunları kaydetti:

"23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbul'umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum.

İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:03
  1. DEİK
  2. Nail Olpak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı
    1. Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet..
    2. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    3. 45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert..
    4. Yıldız Futbolcu Fenerbahçe için 1..
    5. Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi
    6. Fethiye’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
    7. Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400..
    9. Minikler emniyeti gezdi
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    11. Sanatçı Enis Fosforoğlu son..
    12. İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son..
    13. Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
    14. Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi..
    15. Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    17. Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
    18. Kırşehir’de ’Tarihim, Kültürüm,..
    19. ’Eğitimde Farklı Yaşamlar’ Kursu..
    20. Prof. Dr. Mandal: “Ordu’nun..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı