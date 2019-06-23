İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran | Binali Yıldırım oy oranı | Ekrem İmamoğlu oy oranı | Canlı seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları son dakika 23 Haziran İBB sonuçları. 31 Mart 2019 İstanbul seçimleri Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir yarış söz konusu olmuştu. İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan usulsüzlükler sonucuna AK Parti itiraz hakkını kullanarak hem İstanbul İl Seçim Kuruluna hem de YSK’yaİstanbul’da oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. Ancak İstanbul’da bir iki ilçe hariç oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddetti ve İstanbul’da geçersiz oyların sayımına karar verildi. Geçersiz oyların sayısı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki 29 bin olan oy farkı 13 binlere kadar düştü. Sonuçta YSK, 31 Mart yerel seçimlerinin iptalini istedi ve yenilenen İstanbul seçimleri 23 Haziran’da yapıldı. Türkiye nefesini tuttu İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu oy oranlarını merak etmeye başladı. Oylar sayıldı. Peki İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran seçim sonuçları Binali Yıldırım oy oranı, Ekrem İmamoğlu oy oranı ne? Anadolu Ajansı İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gitti. 5 yıllığına İstanbul’u yönetecek yeni büyükşehir belediye başkanı Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu olacak? İstanbul seçim sonuçları son dakika. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili AK Parti’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yapılacak. YSK, AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul ederek, 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimin iptaline ve yenilenmesine oy çokluğuyla karar verdi.

İstanbul seçim sonuçları son dakika 23 Haziran İBB sonuçları

11 YSK üyesinden 7’si İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesi yönünde oy kullandı. Dört YSK üyesi ise seçimin iptali ve yenilenmesine karşı çıktı. YSK seçim iptali ve yenileme kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını da iptal etti. Seçimin 23 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi. YS’nın bu kararından sonra hem AK Parti-MHP’nin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım hem de CHP, İP, HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul sokaklarına indi ve seçim çalışmalraına yeniden başladı. İstanbul canlı seçim sonuçları. YSK İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran Binali Yıldırım oy oranı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve CHP, İYİ Parti ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu seçim süreci boyunca çok sayıda proje açıkladı. 23 Haziran İstanbul seçimlerine katılacak olan adayların projelerini vatandaşlar yakından takip etti. İstanbul seçim sonuçları son dakika oy oranlarına bu projeler nasıl sandığa yansıdı YSK. 23 Haziran seçim sonuçları yasaklarını kaldırmasından sonra daha net olarak görülecek.

Binali Yıldırım oy oranı son dakika, Ekrem İmamoğlu oy oranı

23 Haziran seçimlerine sayısı günler kala Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde ortak canlı yayınına katıldı. Ortak yayın kamuoyu tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. Bu canlı yayın programının galibe anket sonuçlarına göre Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım oldu. Bir kaç gün öncesine kadar İstanbul seçim anket sonuçları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yine başabaş olduğu gözleniyordu. Ancak İsmail Küçükkaya’nın ortak televizyon canlı yayından iki gün önce Ekrem İmamoğlu ile gizlice bir otelde görüştüğü ortaya çıkmasıyla birliket Ekrem İmamoğlu’nun oylarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Son anket sonuçlarına göre Binali Yıldırı 2 puan önde olduğu görülüyordu.

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