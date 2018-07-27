İstanbul Sancaktepe'de toprak kayması! Bina tamamen boşaltıldı
Sancaktepe'de yağmurun ardından yaşanan toprak kaymasında 2 katlı bir bina çökme riskine karşı boşaltıldı.27 Temmuz 2018 Cuma 19:13
Sancaktepe Fatih Mahallesi Gazi Yücel Sokak'ta 2 katlı bir binanın yanında bulunan inşaat temelinde şiddetli yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından sokağa tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edilirken, bina da boşaltıldı. Binada oturan vatandaşların dışarıda bekleyişi sürüyor.
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