İstanbul, saldırıların hedefi olan İdlib için ayakta!
Katil Beşşar Esed ve destekçisi Rusya tarafından İdlib'e düzenlenen operasyonlar, İstanbul'da Cuma namazı çıkışı protesto edildi.07 Eylül 2018 Cuma 20:32
İstanbul'da Cuma namazı çıkışı, İdlib'e yönelik kadın ve çocukların da öldürüldüğü operasyonlara karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu organizasyonuyla İstanbul Fatih Camii'nde, Cuma namazı çıkışı, İdlib'e yönelik operasyonlara karşı gösteri düzenledi.
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