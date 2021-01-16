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Eğitim İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
Eğitim

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi'ne Fizyoloji bölümüne profesör, Biofizik ve Temel Tıp Bilimleri bölümüne ise profesör veya doçent kadrosunda birer öğretim üyesi alacak..

Yeniakit Publisher
2021-01-16 17:06:00 -
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Aranan şartlarla ilgili bilgilerin yer aldığı resmi ilan, Basın İlan Kurumu internet sitesinde yayınlandı..

İlanda başvuru adresi ise, "İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu- İstanbul" olarak açıklandı.

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