İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi'ne Fizyoloji bölümüne profesör, Biofizik ve Temel Tıp Bilimleri bölümüne ise profesör veya doçent kadrosunda birer öğretim üyesi alacak..
Aranan şartlarla ilgili bilgilerin yer aldığı resmi ilan, Basın İlan Kurumu internet sitesinde yayınlandı..
İlanda başvuru adresi ise, "İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu- İstanbul" olarak açıklandı.
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