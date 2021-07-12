İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilanda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33.maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacak.



Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacak. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



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