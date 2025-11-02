  • İSTANBUL
Aktüel İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı: Çök–Kapan–Tutun” Eğitimi Gerçekleştirildi
Aktüel

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı: Çök–Kapan–Tutun” Eğitimi Gerçekleştirildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı: Çök–Kapan–Tutun" Eğitimi Gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Acil Afet Komisyonu iş birliğinde, olası deprem tehlikelerine karşı farkındalık oluşturmak ve hazırlık düzeyini artırmak amacıyla “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı: Çök–Kapan–Tutun” eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversitenin tüm yerleşkelerinde düzenlenen kapsamlı eğitimlere; Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sadun Yavuz, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kara, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar ve Prof. Dr. Ömer Çetin, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürü Uğur Tozlu, Müdür Yardımcısı Ramazan Özcan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz Taşkıran, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Serap Daş, İstanbul Rumeli Üniversitesi Acil Afet Komisyonu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tanşu, öğrenciler ile akademik ve idari personel katılım sağladı.

Açılış Konuşmalarında Farkındalık ve Hazırlığın Önemi Vurgulandı

Eğitimlerin açılışında; Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kara, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar ve Prof. Dr. Ömer Çetin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz Taşkıran, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Serap Daş ve Acil Afet Komisyonu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tanşu birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, afet bilincinin artırılmasının ve hazırlıklı olmanın toplum güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Depremde Doğru Hareket Biçimleri Uygulamalı Olarak Gösterildi

Katılımcılara deprem anında uygulanması gereken “Çök–Kapan–Tutun” pozisyonu teorik ve uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca afet anında doğru davranış biçimleri, tehlike alanlarının önceden belirlenmesi, ev ve iş yerlerinde eşyaların sabitlenmesinin önemi gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Camlara koruyucu film uygulanmasının ve cam kenarlarından uzak durmanın önemine dikkat çekilerek, deprem sırasında yaralanma risklerini azaltmaya yönelik önlemler aktarıldı. Katılımcılara ayrıca, afet sonrası iletişimde bölge dışı bağlantı kişisi ve şehir içi destek kişisi belirlemenin önemi anlatıldı; acil durum çantasında bulunması gereken temel malzemeler tanıtıldı.

Gerçekçi Senaryoyla Tahliye Tatbikatı

Eğitimin ardından oluşturulan gerçekçi bir senaryo üzerinden deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Siren sesiyle birlikte katılımcılar “Çök–Kapan–Tutun” hareketini uyguladı; ardından binalardan kontrollü şekilde tahliye edilerek güvenli toplanma alanlarına yönlendirildi. Tatbikat sürecinde acil durum ekiplerinin müdahaleleri de gözlemlenerek değerlendirildi.

“Afet Bilinci, Toplumsal Sorumluluktur”

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetimi, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerinden birinde yer aldığını hatırlatarak, afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Üniversite yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, afet bilincinin geliştirilmesi ve hazırlık kültürünün toplum genelinde güçlendirilmesinin, olası afetlerin etkilerini azaltmada kritik bir rol oynadığı ifade edildi. Bu doğrultuda, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde öğrenciler, akademik ve idari personel başta olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatların düzenli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

x

