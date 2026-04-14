İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Proline Enerji’den Dijital Dönüşüm Hamlesi

Kesintisiz güç kaynağı sektöründe faaliyet gösteren Proline Enerji A.Ş.’nin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı ve operasyonel verimliliğini artırmayı amaçlayan protokol kapsamında, şirketin iş süreçlerini kapsayan kapsamlı bir dijital altyapı oluşturulması planlanıyor. Bu doğrultuda geliştirilecek “Sipariş, Stok ve Servis Operasyon Yönetim Platformu” ile sipariş yönetiminden envanter takibine, servis operasyonlarından garanti süreçlerine kadar pek çok kritik alanın tek bir entegre sistem üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. Proje ile manuel süreçlerin azaltılması, hata oranlarının düşürülmesi ve veri temelli karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proline Enerji A.Ş., başta Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ve Otomatik Voltaj Regülatörü üretimi olmak üzere; akü, invertör ve redresör ürünlerinin satış ve servis hizmetlerini de yürütmektedir. Şirketin BETAUPS serisi güç kaynakları; CNC ve lazer kesim makinelerinden sağlık ve medikal sektörüne, tekstil makinelerinden bilişim ve otomotiv sektörüne, denizcilik ve tersanelerden birçok farklı endüstriyel uygulamaya kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Kara üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Günümüzde üniversitelerin rolü yalnızca bilgi üretmekle sınırlı değildir; aynı zamanda bu bilgiyi ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüştürebilme kapasitesi de büyük önem taşımaktadır. Proline Enerji A.Ş. ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, akademik bilgi birikimimizin sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla buluştuğu güçlü bir model sunmaktadır. Geliştirilecek dijital platform ile şirketin operasyonel süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirlik artışı sağlanırken, aynı zamanda veri temelli yönetim anlayışının güçlenmesine katkı sunulacaktır. Bununla birlikte bu tür projeler, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için uygulama odaklı öğrenme ve üretim imkânları yaratarak nitelikli insan kaynağının yetişmesine de önemli katkı sağlamaktadır.”