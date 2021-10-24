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Dünya İstanbul Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
Dünya

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 20:10:00 -
İstanbul Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.

ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

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