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Yaşam İstanbul riskli ilçeler hangileri? İstanbul koronavirüs risk haritası
Yaşam

İstanbul riskli ilçeler hangileri? İstanbul koronavirüs risk haritası

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün vaka sayısı ölü sayısı güncel olarak araştırılıyor. Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgınında vaka sayıları 30 bin bandının üstünde seyrediyor. Nüfusu 15 milyon olan İstanbul'da riskli ilçeler ve semtler merak ediliyor. Peki, İstanbul riskli ilçeler hangileri? İstanbul koronavirüs risk haritası

Yeniakit Publisher
2020-12-11 01:03:00 -
İstanbul riskli ilçeler hangileri? İstanbul koronavirüs risk haritası

Kovid mücadelesinin anlık takibi yapılan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında 81 ilin tamamı için en tehlikeli mahalle, cadde, site ve semt gibi noktalar işaretlendi. İşte İstanbul riskli ilçeler...

İstanbul riskli ilçeler hangileri?

İstanbul'da salgının seyri tedbirlerin ardından plato düzeyine geçmiş gibi görünse de kritik ilçelerde risk haritası durumu değişmiş değil. Buna göre son dakika verileri Başakşehir, Kadıköy, Alibeyköy, Sultangazi, Fatih, Maltepe gibi noktalarda koyu kırmızı renklerin ağırlığını, geri kalan tüm ilçelerde de kırmızı rengin hüküm sürdüğünü gösterdi. Ayrıca salgının İstanbul ortalamasının altında seyrettiği Silivri'de de yeşil ya da mavi alan görmek oldukça güç.

Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul için;

"Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul'u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." demişti.

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