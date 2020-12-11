İstanbul riskli ilçeler hangileri? İstanbul koronavirüs risk haritası

Kovid mücadelesinin anlık takibi yapılan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında 81 ilin tamamı için en tehlikeli mahalle, cadde, site ve semt gibi noktalar işaretlendi. İşte İstanbul riskli ilçeler...

İstanbul riskli ilçeler hangileri?

İstanbul'da salgının seyri tedbirlerin ardından plato düzeyine geçmiş gibi görünse de kritik ilçelerde risk haritası durumu değişmiş değil. Buna göre son dakika verileri Başakşehir, Kadıköy, Alibeyköy, Sultangazi, Fatih, Maltepe gibi noktalarda koyu kırmızı renklerin ağırlığını, geri kalan tüm ilçelerde de kırmızı rengin hüküm sürdüğünü gösterdi. Ayrıca salgının İstanbul ortalamasının altında seyrettiği Silivri'de de yeşil ya da mavi alan görmek oldukça güç.

Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul için;

"Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul'u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." demişti.