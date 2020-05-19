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İstanbul polisinin 19 Mayıs korteji, drone ile havadan görüntülendi

İstanbul polisinin motosiklet korteji, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde drone ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:51:16 -
İstanbul polisinin 19 Mayıs korteji, drone ile havadan görüntülendi

İstanbul polisinin motosiklet korteji, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde drone ile görüntülendi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul’da 101 motosikletli polis şehir turu atmak için hareket etti. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu’nun da eşlik ettiği kortej, Dolmabahçe’den başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası’na geçti. Kortejin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi drone ile havadan görüntülendi. Polis korteji geçiş sırasında adeta görsel bir şölen oluşturdu.

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