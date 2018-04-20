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İstanbul polisinden tarihi operasyon!

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda Lidya, Bizans, Memluk, Roma, Osmanlı ve Büyük Selçuklu dönemlerine ait 268 parça tarihi eser ele geçirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:47
İstanbul polisinden tarihi operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri aldıkları ihbarlar ve yaptıkları sokak çalışmaları doğrultusunda Kadıköy, Fatih, Bayrampaşa ve Kartal'da tespit ettiği adreslere operasyonlar düzenledi. Bir çoğu antika dükkanı olan adreslere düzenlenen baskınların ilkinde Büyük Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'ne ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

ABÜLMECİD DÖNEMİNE AİT FERMAN

Operasyonlarda 110 x 80 santimetre ebatlarında ve 10 santimetre kalınlığında tarihi bir ferman ele geçiren ekipler fermanın Sultan Abdülmecid Dönemi (1839-1861) ne ait 1855 yıllı ferman olup, Rumca veya Grekçe yazıldığı ve Rum Gazetesi yazılmasına yönelik müsaadenin anlatımını komu alan bir eser olduğu tespit edildi.

SELÇUKLU, OSMANLI VE MEMLUKLU DÖNEMİNE AİT ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYALAR

Aynı operasyonda Büyük Selçuklu Dönemi'ne ait İslami motif işlemeli 87 adet bronz kazan, altın eritme potaları, siniler, bronz havan örnekler, altın yaldız işlemeli kalkan, miğfer ve zırh örneği, Memlük Dönemi bronz kandil, Osmanlı Kültürü şamdanlar, mangal, tombak ve kapı tokmakları, Mezopotamya kökenli değerli taşlar, kurşun mühür plakalar da ele geçirildi.

ANTİK YUNAN DÖNEMİNE AİT SUNU KAPLARI

Ayrıca 19 adet Antik Yunan Dönemi'ne ait eserinde ele geçirildiği operasyonda 2 bin 200 yıllık törensel özenle yapılmış sunu kapları, Kraliyet Aileleri'ne ait gündelik eşyalar, mezar hediyesi kozmetik şişeleri ile M.Ö. 2000 yılına ait olan Bizans Dönemi ve Roma Dönemi'ne ait askerlere ödeme yapılmakta kullanılan 140 adet bronz sikke grubu da ele geçirilen eserler arasında.

KRAL KROİSOS DÖNEMİNE AİT 11 ALTIN VE GÜMÜŞ SİKKE

Kaçakçılıkla Mücadele Şube'de görevli arkeolog polislerinde katıldığı operasyonlarda ele geçen tarihi eserler arasında en dikkat çekeni ise, tarihte parayı bulup sikkeyi ilk kullanan ilk medeniyet olan Lidya Uygarlığı'na ait sikkeler oldu. M.Ö. 2500 yılı ve Lidya Kralı Kroisos Dönemi'ne ait eserlerden olan ve üzerinde aslan ve boğa figürü bulunan 11 adet altın ve gümüş sikke de operasyonlar kapsamımda ele geçirildi.

2’Sİ TUTUKLANDI 4'ÜNE ADLİ KONTROL

Ele geçen 268 adet tarihi eseri muhafaza altına alıp İstanbul Arkeoloji ve Türk İslam Eserleri Müzesine teslim eden polisin, operasyonlar kapsamında tarihi eserleri yurtdışına kaçırmak üzere topladığı belirlenen 6 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen aralarında antikacıların da bulunduğu M.O.Y., A.R.G., Ç.Ç., S.G., İ.G. ve A.G. isimli şüphelilerden  S.G. ve A.G.sevke dildiği mahkemece tutuklanırken  diğer 4 şüpheli şahısa ise adli kontrol hükmü uygulandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:47
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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