İstanbul polisinden minik Damla İlayda'ya doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, 9. yaş gününü evde kutlayan Damla İlayda Kenan'a, maskotlu doğum günü sürprizi yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, kendilerine mail atan Mehmet Refik Kenan'ın, Küçükçekmece'de oturduğunu ve doğum günü olan kızı Damla İlayda'nın, polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü polislerle kutlamak istediğini bildirmesi üzerine harekete geçti.

Minik Damla İlayda için doğum günü pastası yaptıran ekipler, adrese giderek sürpriz yaptı.

Ayrıca, polis maskotuyla sokakta gösteri yapan ekipler, başta Damla İlayda olmak üzere evlerinin penceresine çıkan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Damla İlayda'nın teşekkür videosu çektiği ekipler, daha sonra sokaktan ayrıldı.