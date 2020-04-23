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Aktüel

İstanbul polisinden 23 Nisan kutlaması

Polis ekipleri, Sarıyer'de bir okulun bahçesinde dev Türk bayrağı açarken, İstiklal Caddesi'nde 23 Nisan marşıyla devriye görevini yaptı

2020-04-23 16:07:41 -
İstanbul polisinden 23 Nisan kutlaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, görevli bulundukları bölgelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bir okulun bahçesinde öğretmenlerle birlikte dev Türk bayrağı açıp kırmızı beyaz balonlar uçurdu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki ekipler de 23 Nisan marşı eşliğinde devriye görevini yürüttü.

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