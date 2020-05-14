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Aktüel

İstanbul polisi engelli vatandaşları ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-05-14 22:52:22 -
İstanbul polisi engelli vatandaşları ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşları ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaş ve polis arasındaki ilişkiyi geliştirmek, engelli çocuk ve gençlerin devletle arasında bağı güçlendirmek, moral motivasyonlarını arttırmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Ataşehir ve Beyoğlu'nda bazı evleri ziyaret etti.

Hazırlanan hediyeler ekiplerce engelli vatandaşlara takdim edildi. Engelli vatandaşlar da polisleri selamladı.


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