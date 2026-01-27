İstanbul planlı elektrik kesintisi saatleri | 27 Ocak Salı tam liste

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi 27 Ocak Salı günü yaşanacak planlı elektrik kesintilerine odaklandı. Avrupa Yakası genelinde yürütülecek bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde uzun süreli kesintiler yaşanacak. Özellikle belirli mahallelerde kesinti süresinin saatlerce devam etmesi beklenirken, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

İstanbul planlı elektrik kesintisi tam liste

Arnavutköy

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, ALAGEYİK, ALTAY, ASMA, ATLAS, ATMACA, BALİBEY , BEYLİKOVA, BILDIRCIN, DENİZ, FINDIK, GELİNCİK, GÖKALP, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, KANARYA, KAYA, KAYIN, KUĞU, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, NAR, NASİP, NAZ, NURTEPE, ORMANCI, PALAMUT, SAHİL, SAKA, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İŞLER, ŞAFAK sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DURSUNKÖY mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ALÇİÇEK, ALİBABA, ANIL, ANKA, ARICI, ARZU, ATASAGUN, ATAYURT, ATILAY, AYYILDIZ, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CANDEMİR, CELADET, CENGAVER, DEVRAN, DEYYAN, ERDAL, EROĞLU, FATİH, FESTİVAL, GÖÇ, GÜLAÇAN, GÜRKAN, HAMAMÖZÜ, HAMZA, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, HELAL, KAYHAN, KAŞİF, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, KURUÇAY, KÖPRÜ, MANDIRA, MEDİNE, MENDERES, MEYAN, MUAZZEZ, MİNBER, NERMİN, ONURSAL, PEYAMİ SAFA, REŞATPAŞA, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAŞTEKİN, TEPELİK, TOPAÇ, TÜRBE, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YASEMEN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, YÜKSEK OKUL, ZEYTİNDALI, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖVÜNÇ, ÖĞRETMENLER, ÖĞÜT, İNCİRLİK, İNTİZAR, ŞEHADET, ŞİRİNYER sk / YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk // ÇATALCA ilce -NAKKAŞ mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, ÇANKAYA, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah HÜŞYAR sk bölgelerinde 27/01/2026 11:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AĞAÇARDI, BEKTAŞ, KARTOPU, KİBELE, KİRAZLI, MİGROS, ORMANLI, OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA, SALİM BEY, UMUTLU, YASEMİN, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İPLİK, ŞIK sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜVEN, MARMARA SAHİL, MELTEM, PLAJ YOLU, SAHİL YOLU, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, İHSANBEY, İSKELE, ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1696., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713. sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -DEMİRKAPI mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2279., 2287. sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, ALİ ŞABAN, AYDOĞDU 2, AYGÜL, AYNUR 1, CAMİ 3, DÜZOVA, GÜLTEPE, KAAN 2, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MERKEZ, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, SİPAHİ, ÇEŞME 1, İPEK 2, ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, CEVAT DURSUNOĞLU, DR. REMZİ KAZANCIGİL, GENÇLER, HAVACI FEZA, KİLİTBAHİR, MAKBULE ATADAN, REFET BELE, RIO DE JANEIRO sk / OSMANİYE mah AKSU OSMANİYE YOLU sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah BARBAROS, BOZTEPE, K. BAĞLAR MEVKİİ, KARACAOĞLAN, PİYALEPAŞA, TERAKKİ, ULUBATLI sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, NEZİH BARUT, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

08:00:00 - 15:00:00

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah GÜLHAN, KAMİL sk bölgelerinde 27/01/2026 08:00:00 - 27/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, KAHRAMAN sk bölgelerinde 27/01/2026 08:00:00 - 27/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah BAHAR sk / ORTAMAHALLE mah KALE, KIRGIZ, ORHUN, UYGUR, ÇIĞ sk bölgelerinde 27/01/2026 08:00:00 - 27/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah 60. YIL, AKPINAR, ASUDE, AYDIN, BAKİ, ELA, ESENLER, FİDAN, FİLİZ, KIRIM, MANASTIR, MELEK, SULTAN, TAŞ, ZÜMRÜT, ÇAMLIK, ŞEYH ŞAMİL, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, ÖZDEŞ sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 194., 57., KANUNİ, SANCAKTAR, YAKUPLU sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMİNARE, BAYRAKTEPE, BEŞPARMAK, CANSU, CİVAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1, NURSAH, ORHAN VELİ, İMREN, ŞEBNEM sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah ARAFAT, AYDİLEK, DAMAR, DAMGACI, EGE 2, GÖKMEN 1, YILDIRIM BEYAZIT, İNÖNÜ 2 sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah COŞAR ÇIKMAZI, CİHANGÜL, CİVELEK ÇIKMAZI, KARACAKÖY, RUMELİLER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

09:00:00 - 16:00:00

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 276., 285., 286., BAĞCILAR, HAKKI BAŞAR sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk bölgelerinde 27/01/2026 13:30:00 - 27/01/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.FESLEĞEN, GÖKTÜRK, MERMER ÇEŞME YOLU, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, SIRÇA, TAN, YÜCEL, İSTANBUL sk bölgelerinde 27/01/2026 08:30:00 - 27/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

09:00:00 - 17:00:00

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, DERVİŞ MEHMET, HACI KADIN, HAMDULLAH, MERDİVENLİ ÇEŞME, TEĞMEN MECİT ŞENGÜN, ÇIRAKÇI BOSTANI sk / YEDİKULE mah HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI MANAV, MIZIKA, SAMANCI ODALARI, TABAKÇI, TAHTA TULUMBA, TAYYARECİ RIDVAN, İKİYÜZLÜ ÇEŞME, İKİYÜZLÜ ÇEŞME ÇIKMAZI, İMRAHOR İLYASBEY sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah ATATÜRK, ORUÇGAZİ sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

09:00:00 - 18:00:00

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KAZIM KARABEKİR mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah AZİZE, GÜL, KARANFİL, LEYLAK, MENEKŞE, NANE, PAPATYA, ÖZDENLER, ŞAHİN sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ EFE ÇIKMAZI, ALİ RUHİ BOZKIR, ATATÜRK, BADEM, BURÇAK, BÜLBÜL, CUMHURİYET MEYDANI, DEFNELİ, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKHAN, GÖNYELİ, KEMALİYE, SAKA, SANDAL, SERDAR, TINAZ, TOROS, TÜRKER, UFUK, ÖZDENLER sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYAR, AYDINLAR, BADE, BADEM, BAHADIR, BAKAY, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BASAMAK, BASKIN, BATANAY, BAYRAKTAR, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BELİRLİ, BENT, BEREKET, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOSTANCI, BOYRAZ, BOZKIR, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BUZBAĞ, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BİLECİK, BİLGE, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLLUR, BİLİNÇ, BİRİCİK, DUMAN, EBABİL, EMİR, GÖKDAĞ, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, KAĞITHANE BARBAROS, KELEŞLER, MELİK, SADAK, SAKARYA, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YİĞİT, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATANUR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah HAŞMET sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BILDIRCIN, BİBERİYE, IŞIK, KARANFİL, KASIMPATI, PELİT, SALİH TOZAN, SOLMAZ, YALÇIN, ÇAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, TOPUZ, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah FERMAN, ONUR sk / MERKEZ mah AKPINAR, DESTAN, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR ÇIKMAZI, FERMAN, GÖNÜL, HAKTANIR, HİCAZKAR, KAAN, KAYALAR, KAYAPINAR, ONUR, SERPİL, YAZGI, İMECE, ŞAFAK, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk / ŞİRİNTEPE mah DEVRAN sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, ABAY, FATİH, FIRAT, FUNDA, ŞEKER sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.AKSU, 1.EMEK, 2.ELMAS, 2.KARANFİL, ATAMAN, GÜVERCİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah GÜVERCİN ÇIKMAZI, SÖNMEZ sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.AKSU, 1.EMEK, 1.YEŞİLTEPE, 1.ÇEŞME, 1.ÇINAR, 1.İKİTELLİ, 1203., 1242., 2.CİHAN, 2.ELMAS, 2.KARANFİL, 2.YAYLA, 246., CEVİZLİK ÇIKMAZI, DAĞLI ÇIKMAZI, KOCAALİ, MERKEZ CAMİİ, PINAR, SANAYİ, SARMAŞIK, YUMURCAK, ÖZGÜN, ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DİNDAR, GÜLBAĞLAR, LİMON ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, SIR, ÇAKIRCI ÇIKMAZI, ÖZFIRAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, MURAT PAŞA ÇIKMAZI sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah CAMİİ ŞERİF, ÇEŞMELER sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah FERİHA, MURADİ HAMİS, POSTACI HALİL, SAADET TELHAN ÇIKMAZI, SAMİ DİNO, YENİKÖY TARABYA sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah GÜLVEREN, HAYAT ÇEŞMESİ, MESTANOĞLU, MURADİ HAMİS, TARAVET, YENİ ÇAMLIK EVLERİ sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah FERİHA, KASIMPATI, MAYA VİLLALARI(MURADİ HAMİS SK), MURADİ HAMİS, PAMUK, SAMİ DİNO, SÖĞÜTLÜK, TABİP, YUVA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, AMASYA, ASUDE, AYGÜL, AĞAÇLI, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BEHİÇ, BENGİ, DERMAN, DEVRAN, FLORYA, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KOZPINAR, NADİR, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, YAVER, ZÜBEYDE HANIM, ÇAĞLA, ŞİMŞEK sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DOKTORLAR, DUMAN, DURAK, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LAVANTA, MAREŞAL, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, NEVİN, ORHANGAZİ, TABİP, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALTINTAŞ, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, CÖMERT, FAZİLET, KOZALAKLI, MAYIS, MUZAFFER, OMUZDAŞ, SPOR, ÖMER SEYFETTİN, İNANÇ sk / MİMAR SİNAN mah ULAŞ sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN ME bölgelerinde 27/01/2026 09:30:00 - 27/01/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AYFER, AĞAOĞLU, CAN, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AĞAOĞLU, GÜVENEVLER, LATİ LOKUM, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 27/01/2026 09:00:00 - 27/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ABDULLAH ERASLAN, AREL, AYDINLIKTEPE, DEREBOYU, ERDEMLİ, ERKMEN, ERTAN, GÜLER, HERGÜN, MERCAN, OKATANLAR, PERPA, PİYALEPAŞA BULVARI, TEOMAN, YÜZER HAVUZ sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 158., 159., 159/1., 160., 160/1., 161., 162., 167., 170., 172., 174., 175., 178., 180., 181., 182., 183., 203., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 27/01/2026 10:00:00 - 27/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 324., LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 27/01/2026 09:30:00 - 27/01/2026 16:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.