Fransa’dan ABD yazılımlarına fren: Kamu yerliye geçiyor

Fransa, Microsoft Teams ve Zoom gibi Amerikan platformlarını ülke içinde geliştirilen kendi video konferans platformuyla değiştirecek; bu platformun 2027’ye kadar tüm kamu kurumlarında kullanılacağını hükümet Pazartesi günü açıkladı.

Bu adım, Fransa’nın özellikle ABD’li olanlar başta olmak üzere yabancı yazılım sağlayıcılarını bırakma ve kritik dijital altyapı üzerinde kontrolü yeniden ele alma stratejisinin parçası. Fransa’nın, tıpkı Avrupa gibi, dijital egemenlik konusunda bir dönüm noktasına geldiği kritik bir ana denk geliyor.

Kamu Hizmetleri ve Devlet Reformu Bakanı David Amiel, "Amaç, güçlü ve egemen bir araca dayanarak Avrupa dışı çözümlerin kullanımına son vermek ve kamuya ait elektronik iletişimin güvenliğini ve gizliliğini garanti altına almak" dedi.

Pazartesi günü hükümet, bunun yerine Fransız yapımı Visio video konferans platformunu kullanacağını duyurdu. Platform bir yıldır test ediliyor ve yaklaşık 40.000 kullanıcısı var.

Visio, Fransa’nın Suite Numérique planının bir parçası; Gmail ve Slack gibi ABD menşeli çevrimiçi hizmetlerin yerini almak üzere tasarlanan egemen araçlardan oluşan bir dijital ekosistem. Bu araçlar kamu görevlilerine yönelik; vatandaşlar veya özel şirketler için değil.

Platform, Fransız girişimi Pyannote’un teknolojisini kullanarak yapay zekâ destekli toplantı dökümü ve konuşmacı ayrımı özellikleri de sunuyor.

Viso, Fransız şirketi Outscale’ın egemen bulut altyapısında barındırılıyor; Outscale, Fransız yazılım şirketi Dassault Systèmes’in bir iştiraki.

Fransız hükümeti, Visio’ya geçişin lisans maliyetlerini azaltabileceğini ve her 100.000 kullanıcı için yılda €1 milyona kadar tasarruf sağlayabileceğini açıkladı.

Bu adım, Avrupa’nın ABD’de yaşanan bulut kesintilerinin ardından ABD bilgi teknolojileri (BT) altyapısına aşırı bağımlılığını sorguladığı bir dönemde geliyor.

Amiel, "Bu strateji, artan jeopolitik gerilimler ve yabancı gözetim ya da hizmet kesintilerine dair endişeler arasında Fransa’nın dijital egemenliğe bağlılığını vurguluyor," dedi.