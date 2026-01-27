27 Ocak 2018: Ahmet Kara'nın vefatı (Hayırsever İşadamı)

Ahmet Kara, 1957 yılında Kars’ın Akkaya ilçesinde doğdu. İmam hatip lisesini bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi’ni kazandı ve Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ahmet Kara, bir süre Nevşehir Endüstri Meslek Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra toptan gıda işi yapan kardeşleri ile birlikte 1986 yılında Çağrı Marketlerinin kuruluşunda yer aldı.



Çağrı Marketlerinin Yönetim Kurulu üyeliğini yapan Ahmet Kara, aynı zamanda Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Üyesi ve Kars Ardahan Iğdır Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktaydı.







Çağrı Marketleri Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın ağabeyi Ahmet Kara, 12 Eylül askeri darbesinin mağdurlarındandı.



Vefatından 4 ay önce kalp krizi geçirmiş olan Ahmet Kara, tedavi görmekteydi. 27 Ocak 2018’de tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında vefat etti. Ahmet Kara’nın naaşı Üsküdar Altunizade Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



Dostları onu şöyle anlatırlardı: Ahmet Kara’nın gençlik yılları; Kars’ta, Erzurum’da ve İstanbul’da Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar ve MSP gençlik kollarında geçmişti. Darbelere, muhtıralara, ihanetlere karşı yapılan bütün mitinglerde, protestolarda Ahmet Kara’yı görmek mümkündü. Davasının eriydi.







Yatağa düştüğü güne kadar da bu erliğinden asla taviz vermeden; “önce insan, sonra Müslüman, sonra tacir” olarak Hakk’a vereceği hesabın muhasebesiyle yaşadı.