CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

Eyüpsultan’daki İBB kreşinde 3 yaşındaki bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada şok edici detaylar ortaya çıktı. Özgür Özel’in "hiçbir temas ve olumsuzluk yok" diyerek savunduğu merkezde, kameraların yarısının eksik olduğu, gönderilen kayıtların "kırpılmış" ve "atlamalı" olduğu tespit edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 1 şüpheli tutuklanırken, polis merkezde gece yarısı operasyonuyla inceleme yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) "Yuvamız İstanbul" projesi kapsamında Eyüpsultan’da faaliyet gösteren kreşinde patlak veren çocuk istismarı skandalı, yeni teknik inceleme raporlarıyla derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "35 kamera var, kör nokta yok" savunması, savcılık dosyasına giren bilirkişi raporları ve polis incelemeleriyle adeta çöktü.

ÖZGÜR ÖZEL’İN "35 KAMERA" SAVUNMASI TEKNİK RAPORLA ÇÜRÜDÜ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, merkezde 35 kameranın bulunduğunu ve görüntülerin saniye saniye incelendiğini belirterek, "Görüntülere göre hiçbir temas yok. 35 kameranın olduğu yerde kör nokta yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen teknik inceleme, gerçeğin çok farklı olduğunu gösterdi:

Eksik Kamera Skandalı

Savcılığın talebi üzerine kuruma ait sadece 2 kamera açısının gönderildiği, ancak yapılan yerinde incelemede aktif 18 farklı kamera açısının bulunduğu saptandı.

Kırpılmış Kayıtlar

Dosyaya giren ön inceleme tutanaklarında, gönderilen görüntülerin belirli saniyelerinde "boşluklar ve atlamalar" olduğu kayda geçti. Bu durum, görüntülerin kasıtlı olarak manipüle edildiği şüphesini güçlendirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: POLİS MERKEZDE İNCELEME YAPTI

Darp ve istismar iddialarının odağındaki Eyüpsultan Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi, akşam saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri ve polis birimleri tarafından abluka altına alındı. Ekipler, binanın içini, sınıfları, lavaboları ve Özgür Özel’in "yok" dediği kör noktaları tek tek kontrol etti.

Sesler İçin Bilirkişi Kararı

Mevcut görüntülerin ses içeriğinin ekipman yetersizliği nedeniyle değerlendirilememesi üzerine, savcılık profesyonel ses analizi için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Kör Nokta İddiası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın aileyi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Olayların kameranın olmadığı yerlerde yaşandığı" iddiası, polis incelemesiyle karşılaştırılacak.

ADALET BAKANI VE VALİLİK DEVREDE: 1 TUTUKLU, 3 ADLİ KONTROL

Skandalın yargı boyutunda ise hareketlilik sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında şu ana kadar 1 şüphelinin tutuklandığını, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından açılan idari soruşturma kapsamında müfettişler, kreş yönetiminin ve öğretmenlerin ihmali olup olmadığını mercek altına aldı. Bakanlık yetkilileri, çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda davaya müdahil olacaklarını ve sorumluların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

SÜPER HABER