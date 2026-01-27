  • İSTANBUL
Tripoda gerek kalmadı: Kediye tebessüm ettiren görev

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahilde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, çevrede yardım edecek kimseyi bulamayınca çözümü sıra dışı bir yöntemde buldu.

Deniz kenarındaki oturma alanında sakin şekilde duran bir kediyi 'tripod' gibi kullanan çift, telefonlarını kediye yaslayarak fotoğraf çekti.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, kedinin yerinden kıpırdamadan durması ise gülümsetti. Çift, kedinin sakinliği sayesinde istedikleri fotoğrafı çekmeyi başarırken ortaya renkli görüntüler çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede ilgi görürken, Mudanya sahilindeki sevimli kedi ise günün en ilginç "fotoğraf asistanı" oldu.

