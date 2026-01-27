ABD'den HAMAS'a küstah teklif!

Emperyalist ABD'li bir yetkili, Gazze'de direnişin silahsızlandırılması karşılığında HAMAS'a "bir tür af" gündeme gelebileceğini söyledi.

ABD'li bir yetkilinin yaptığı açıklama, Washington'un Gazze'de direnişi tasfiye etmeye dönük planlarını bir kez daha açık etti. İsminin gizli kalması şartıyla konuşan yetkili, HAMAS'ın silah bırakmasının "bir tür af" ile birlikte değerlendirilebileceğini öne sürdü.

Açıklama, siyonist rejim ve ABD'nin Gazze'nin yeniden inşasını direnişin silahsızlandırılmasına bağlama çabasının yeni bir adımı olarak yorumlandı.

Reuters'ın aktardığına göre ABD'li yetkili, son işgalci esirin cesedinin teslim edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, HAMAS'ın silah bırakacağına inandıklarını iddia etti.

Yetkili, "Silah bırakmazlarsa anlaşmayı ihlal etmiş olurlar. Silah bırakılması bir tür affı da beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.

Washington'un HAMAS'ı silahsızlandırmaya yönelik "iyi bir programı" olduğunu savunması ise açık bir dayatma olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a atfedilen ve 20 maddeden oluştuğu belirtilen plan kapsamında, tüm işgalci esirlerin geri dönmesinin ardından silah bırakan HAMAS mensuplarına af çıkarılması ve isteyenlerin Gazze'den güvenli şekilde ayrılmasına imkan tanınması öngörülüyor. Bu yaklaşım, direnişi silah zoruyla değil, siyasi ve ekonomik baskıyla etkisizleştirme girişimi olarak görülüyor.

HAMAS'TAN NET YANIT!

HAMAS cephesi ise bu açıklamalara net bir dille karşı çıktı. Hareketin Siyasi Büro üyesi Husam Bedran, HAMAS'ın silah meselesini ulusal ilkeler ve uluslararası hukuk çerçevesinde ele aldığını belirtti.

Bedran, Filistin silahının meşru bir savunma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Bu konu işgalcilerin talepleriyle ya da dış baskılarla değil, Filistin halkının iradesiyle belirlenir" dedi.

ABD'li yetkililer, Gazze'nin yeniden inşasının ancak HAMAS'ın silahsızlandırılmasından sonra mümkün olabileceğini savunurken, Trump yönetiminin "oyalama" durumunda HAMAS'a karşı adımlar atacağı tehdidinde bulunması dikkat çekti.

İşgal basını ise Washington'un HAMAS'ın silahsızlandırılmasına dair bir belge hazırladığını ve bu metinde zaman sınırı da yer alacağını yazdı.

Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu da sürecin ikinci aşamasını açıkça hedef göstererek, bu aşamanın yeniden inşa değil, HAMAS'ın silahsızlandırılması için olduğunu söyledi. Netanyahu'nun bu açıklaması, ateşkes ve insani adımların siyasi şantaj aracı olarak kullanıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan Türkiye cephesinde diplomatik temaslar sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da HAMAS yetkilileriyle bir araya geldiği, görüşmede ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ve Gazze'deki insani durumun ele alındığı bildirildi. Türkiye'nin uluslararası platformlarda Gazze halkının haklarını korumaya yönelik girişimlerinin de görüşmede gündeme geldiği aktarıldı.

Ortaya çıkan tablo, ABD ve siyonist rejimin Gazze'de kalıcı çözümden ziyade direnişi tasfiye etmeye odaklandığını gösterirken, HAMAS'ın silah konusundaki kararlı duruşunun bu dayatmalar karşısında değişmediğini ortaya koyuyor.

DOĞRU HABER