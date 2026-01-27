  • İSTANBUL
Spor
12
Yeniakit Publisher
Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlanırken, gol krallığı yarışındaki büyük çekişme devam ediyor. İşte 2025-2026 sezonunda Süper Lig'in en çok gol atan oyuncuları...

#1
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Eldor Shomurodov - Başakşehir 19 maç - 13 gol

#2
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Paul Onuachu - Trabzonspor 16 maç - 12 gol

#3
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Anderson Talisca - Fenerbahçe 19 maç - 11 gol

#4
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Mauro Icardi - Galatasaray 18 maç - 9 gol

#5
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Felipe Augusto - Trabzonspor 18 Maç - 9 Gol

#6
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Marco Asensio - Fenerbahçe 15 Maç - 8 Gol

#7
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Ernest Muçi - Trabzonspor 16 Maç - 8 Gol

#8
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Umut Nayir - Konyaspor 19 maç - 8 gol

#9
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Mohamed Bayo - Gaziantep FK 14 Maç - 7 Gol

#10
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe 15 maç - 7 gol

#11
Foto - Süper Lig’de gol krallığı yarışında son tablo

Tammy Abraham - Beşiktaş 18 maç - 7 gol

