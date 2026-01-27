Siyonistlerden PYD'ye tam destek!

Siyonist rejim PKK ve uzantılarına olan desteğini sürdürüyor. Siyonist rejim sözde Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'azınlık' olarak lanse edilen SDG'nin 'baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldığı' iddiasıyla bir paylaşım yapıldı.

PKK/YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmed, Suriye ordusunun SDG'ye operasyonu sonrası siyonist rejimden yardım dilenmişti.

Siyonist rejim sözde Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'azınlık' olarak lanse edilen PKK/YPG'nin 'baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldığı' ifade edildi.

GAZZE KASAPLARINDAN İNSAN HAKLARI SÖYLEMİ!

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan siyonist rejim, "İnsan hakları ayrımcılık yapmaz. Sessizlik tarafsızlık anlamına gelmez." diyerek riyakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, PKK/PYD/SDG unsurlarını “İsrail’le güçlü şekilde hizalanmış müttefikler” olarak tanımlamıştı.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra SDG’nin siyasi elebaşlarından İlham Ahmed, siyonist isimlerle temas halinde olduklarını itiraf etmişti.

Ahmed, bu görüşmelerin desteğe dönüşmesi halinde kaynağı ne olursa olsun her türlü dış yardıma açık olduklarını söylemişti.

