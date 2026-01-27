Rusya Suriye'den çekiliyor!

Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esed'in eski yakın müttefiki olan Rusya, 14 ay önce iktidarı ele alması sonrasında Ahmed Şara ve yönetimiyle yeni bağlar kurmuştu.

Reuters'in beş Suriyeli kaynağa dayandırdığı habere göre Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Havalimanı'ndaki askeri varlığını sona erdiriyor.

Moskova'nın 2019'dan bu yana Kamışlı'da konuşlandırdığı kuvvetler, Tartus'taki deniz üssü ve Lazkiye'deki hava üssüne kıyasla oldukça küçük bir küçük ölçekliydi.

Suriye yönetimine bağlı güçler geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzey ve doğusundaki birçok bölgeyi Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) geri alırken, Şam yönetimi ülkenin tamamında otoriteyi tesis etmeyi hedefliyor.

Şam ile SDG arasındaki kırılgan ateşkes Cumartesi günü 15 günlüğüne uzatıldı.

İki kaynak Rus güçlerinin geçen hafta Kamışlı Havalimanı'ndan kademeli olarak çekilmeye başladığını söyledi. Kaynaklardan biri, güçlerin bir kısmının Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Lazkiye'de bulunan Hmeymim hava üssüne taşınmasının beklendiğini, diğerlerinin ise Rusya'ya geri döneceğini kaydetti.

Suriye'nin batı kıyısındaki bir başka Suriyeli güvenlik kaynağı da Rus askeri araçlarının ve ağır silahlarının son iki gün içinde Kamışlı'dan Hmeymim askeri havaalanına nakledildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Rus Kommersant gazetesi geçen hafta ismini vermediği Suriyeli bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye yönetiminin SDG'yi püskürttükten sonra Rus güçlerinden üssü terk etmelerini isteyebileceğini çünkü “Rusların orada yapacakları bir şey kalmadığını” yazmıştı.

Bir Reuters muhabiri Pazartesi günü Kamışlı Havalimanı'nda hala Rus bayraklarının dalgalandığını ve Rus amblemleri taşıyan iki uçağın pistte park halinde olduğunu görüntüledi.

Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esed'in eski yakın müttefiki olan Rusya, 14 ay önce iktidarı ele alması sonrasında Ahmed Şara ve yönetimiyle yeni bağlar kurdu.

Ahmed Şara geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Şam ile Moskova arasında geçmişte yapılan tüm anlaşmalara sadık kalacağını söylemiş ve Moskova'nın Suriye'deki iki ana askeri üssünün güvende olduğuna işaret eden bir taahhütte bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News, Reuters