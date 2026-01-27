Berlin’de terör alarmı: Sabotajcıyı ihbar edene 1 milyon euro ödül!

  • İSTANBUL
Almanya'nın başkenti Berlin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük altyapı saldırılarından birinin şokunu yaşıyor. Kentin güneybatısını günlerce karanlığa ve soğuğa mahkum eden "elektrik sabotajı" sonrası, faillerin başına rekor bir ödül konuldu.

Berlin'de 100 bin kişiyi günlerce elektriksiz bırakan ve "terör eylemi" olarak nitelendirilen saldırıyı aydınlatacak bilgiyi paylaşanlara 1 milyon euro ödül verilecek. Federal Savcılık, Alman tarihinde eşine az rastlanan bu yüksek ödülle, saldırıyı üstlenen aşırı solcu "Volkan Grubu"nun izini sürüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin’de yaklaşık 100 bin kişiyi günlerce elektriksiz bırakan saldırıyı aydınlatacak somut bilgiyi verenlere 1 milyon euro ödül verileceği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda 3 Ocak'ta Berlin'in güneybatısında elektrik kablolarına yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Federal Savcılığın, elektrik kablolarına yönelik saldırıya ilişkin somut bilgiyi verenlere 1 milyon euro ödül koyduğuna ilişkin haberleri doğrulayan Spranger, federal hükümetin bu miktarı uygun gördüğünü ifade etti.

Spranger, miktarın bu kadar yüksek olmasının istisnai bir durum olduğunu belirterek, "Bu tek seferlik bir hadise. Federal hükümetin bu boyutta ve böyle bir durumda bu şekilde bir şey yaptığını hatırlamıyorum." dedi.

Bu yüksek ödül miktarı ile 3 Ocak’taki kundaklamanın aydınlatması ve faillerin kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin bilgilerin elde edilmesinin amaçlandığını belirten Spranger saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

BERLİN’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırı sonucunda kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, yaklaşık 50 bin hane günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

