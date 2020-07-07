"Istanbul Photo Awards 2020" jüri üyeleri, yarışmada ödül alan fotoğrafları değerlendirdi

İSTANBUL/ANKARA (AA) - FİRDEVS BULUT - Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"ın jüri üyeleri, yarışmanın, küresel çapta görsel haberlere büyük ölçüde katkı sunduğunu ifade etti.

Istanbul Photo Awards 2020'nin jürisinde yer alan, Getty Images spor baş foto muhabiri Cameron Spencer ile yazar ve foto muhabiri Deborah Copaken, fotoğraf seçim sürecine ilişkin deneyimlerini, kazanan fotoğrafları ve fotoğrafların görsel haberlere sunduğu katkıyı AA muhabirine değerlendirdi.



- Istanbul Photo Awards 2020



Yarışmanın kazananları, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, AA Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından özel olarak hazırlanan on-line platformda geçen hafta belirlendi.



Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ödüle değer görülen eserler, izleyicilere Hong Kong'dan Gazze'ye 2019 yılında yaşanan olayların bir özetini sunuyor.



Dijital ortamda 24-25 Haziran'da bir araya gelen uluslararası jüri, haber ve spor dallarında tekil ve seri olmak üzere dört kategoride yılın en iyilerini belirledi.



- Yılın fotoğrafı



Getty Images spor baş foto muhabiri Spencer, Istanbul Photo Awards 2020'de "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Hong Konglu Yik Fei Lam'ın "Hong Kong Protestoları" adlı fotoğrafının, Hong Kong'daki huzursuzluğun hikayesini anlatan çok güçlü bir fotoğraf olduğunu belirtti.



Spencer, "Hong Kong'daki huzursuzluk çok uzun süredir devam ediyor ve bu fotoğraf, bir karşı karşıya gelmenin ve polis tarafından uygulanan orantısız gücün hikayesini anlatıyor. Protestocu silahsız ama resmin odak noktası, protestocudan ziyade ona doğrultulan silah." değerlendirmesinde bulundu.



Jüri üyesi Spencer ayrıca foto muhabirleri olmasaydı, dünyanın Hong Kong'daki olayların bu kadar büyük olduğunu fark etmemiş olacağını vurguladı.



Yazar ve foto muhabiri Copaken de şunları kaydetti:



"Yılın Fotoğrafı bana Vietnam'daki en iyi fotoğraflardan bazılarını hatırlattı. Hedeflenen kişi flu görünüyor ama bu, yoğun bir an. Görüntünün unsurları tek tek önemli değil ama fotoğrafçı, dönemi tanımlayan bir anı yakaladı. Black Lives Matter protestoları da ABD için bir dönemin tanımlayıcısı olarak düşünülebilir."

- "Hiçbir şey deneyimin yerini tutamaz"



Kazananı belirlerken dünyanın önde gelen haber hikayelerinin yanı sıra foto muhabirinin yeteneğinin de önemli olduğuna dikkati çeken Spencer, "Fotoğraf makinesi olan ortalama bir kişiyi bir foto muhabirinden ayıran şey şudur: Foto muhabirleri görür ve çerçevesini farklı bir şekilde oluşturur, ışığı bilinçli şekilde kullanır. Ayrıca hiçbir şey deneyimin yerini tutamaz." diye konuştu.

Spencer, günümüz foto muhabirinin görevinin, sesi olmayan insanların sesi olmak ve gerçeği şefkatle belgelemek olduğunu sözlerine ekledi.

"Tekil Haber" dalında Filistin'den ikincilik ve üçüncülük ödülünü kazananların kompozisyonunun çok güçlü olduğunu söyleyen Deborah Copaken, "Onları ilginç kılan şey, dünyanın herhangi bir çatışma bölgesinden olmaları. Yani aktardıklarından daha büyük bir hikaye anlatıyorlar." ifadesini kullandı.

Copaken, jürideki görevleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, jüri üyelerinin tamamının farklı geçmişlere sahip olduğunu belirterek demokratik şekilde karar vermede birçok faktörün devreye girdiğini kaydetti.

"Bir kişi, inanılmaz anları yakalamak için foto muhabiri olmak zorunda değil fakat elbette gelişmiş teknoloji genel olarak foto muhabirliğini de etkiledi." diyen Copaken, en iyi haber görüntülerinin güzel bir kompozisyona sahip olması ve duygularla dolu bir anı yakalaması gerektiğini vurguladı.

- Spor kategorisi

Spencer, spor kategorisinde iyi bir fotoğrafın, dönüm noktasını yakalayan harika bir aksiyon çekimi olması ya da bir çeşit sanatsal değer taşıyan yaratıcı bir görüntü olması gerektiği görüşünü savunuyor.

Polonya'da yayımlanan Gazeta Wyborcza'nın foto muhabiri Jakub Porzycki'nin "Jimnastikçiler" başlıklı fotoğrafı "Tekil Spor" kategorisinde birinciliğin sahibi olduğunu anımsatan Spencer, yaratıcılığın ve kompozisyonun bu fotoğrafı ilk sıraya taşıdığını belirtti.

Spencer, ikincilik ödülünü ise Andy Ruiz Jr. ve Anthony Joshua arasındaki rövanş maçında çektiği "İki Kez Şampiyon" başlıklı fotoğrafıyla Richard Heathcote'nin aldığını hatırlatarak "Yumruğun etkisini yakalamak çok çok zor. Şans var fakat aynı zamanda fotoğrafçının da yeteneği var." ifadesini kullandı.

Copaken de spor kategorisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Uzmanlığınız olmayan kategorileri değerlendirirken, jüri üyeleri arasındaki iletişim oldukça önemli. Bir spor fotoğrafına bakarken, bir savaş fotoğrafçısı için açık olmayan bazı ayrıntılar olabilir ve bu noktada uzmanlardan yardım aldık ve kazananlara karar verdik."

- İnsani krizleri fotoğraflamak

Spencer, foto muhabirlerinin çoğunluğunun, uğraşı alanlarında yaşadıklarını dile getirerek bu nedenle yaptıkları işin onlar için çok kişisel olduğunu kaydetti.



Bu durumun, bazıları için farklılık gösterdiğine işaret eden Spencer, "Birçok foto muhabiri, paraşütle atlama alanlarına gittikten sonra sıradan yaşamlarına geri dönüyorlar. Bu, çalışma ile foto muhabiri arasında bir uyumsuzluk yaratıyor." dedi.

- "Fotoğrafçıların işi dünyadaki kötülüğü göstermek"

Fotoğraflar olmadan dünyada neler olup bittiğinin bilinmeyeceğine vurgu yapan Copaken, "Fotoğrafçıların işi bir bakıma dünyadaki kötülüğü göstermektir." dedi.

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesini fotoğraflayan Copaken, "Dağlara gider, hastalanır, şarapnelle yaralanırdım. Filmimi çıkartıp ajanslara göndermem aylar alırdı. Havaalanına giderdim ve bir yolcuyu filmi yanına alması için ikna ederdim. Ajanstakiler filmi havalimanından alır, motosikletleriyle ajansa götürürlerdi. Düzenler, kopyalar çıkarır ve dergilere gönderirlerdi. Bu 11 Eylül'den önceydi." dedi.

Copaken, bu zorlukların geçmişte kaldığın ifade ederek "Ancak şimdi iki tıklama yeterli. Bu, dünya için iyi fakat foto muhabirlik için kötü. Geçinmek için foto muhabirliğini kariyer olarak sürdürmek daha da zorlaşacak." değerlendirmesinde bulundu.



- Istanbul Photo Awards fotoğrafa önemli katkı sağlıyor

Yarışmayı kazananlara karar verilirken, tarifsiz bir şey olduğunu ve jürinin tam da bunu yaşadığını dile getiren Copaken, "Örneğin, hikaye haberlerinde ikinci sırada yer alan Yik Fei Lam'ın Hong Kong protesto fotoğrafları. Fotoğrafçı oraya gitti ve işi başından sonuna kadar üretti. Jürinin özellikle hikaye fotoğraflarında aradığı şey buydu." dedi.

Spencer da Istanbul Photo Awards'ın fotoğrafa önemli katkı sağladığını belirterek "İyi bilinen ve büyük üne sahip fotoğrafçılar görüyorsunuz. Bu, fotoğrafçıların bu yarışmaya verdikleri değerin bir kanıtıdır. Istanbul Photo Awards'ta, diğer yarışmalarda veya ana akım medyada temsil edilmeyen eserler var. Bu yarışmanın, o çalışmaları sergilemenin harika bir yolu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anadolu Ajansının yazılımı harika bir iş çıkardı"

Anadolu Ajansının özel olarak tasarlanmış on-line seçim platformu sayesinde işlerinin çok daha kolaylaştığını vurgulayan Copaken, "Platform kusursuz ve oldukça şaşırtıcıydı. Önümüzdeki yıl İstanbul'da buluşsak bile, görüntüleri seçmek için platformu kullanabiliriz. Teknoloji ekibi gerçekten hızlı çalıştı." dedi.

Spencer da yazılım hakkında, "Anadolu Ajansının bu yıl ödüller için özel olarak tasarlanmış yazılımı harika bir iş çıkardı. Platformda ekranı kaydırmak çok kolaydı. Ayrıca fotoğrafları yakınlaştırabiliyor ve birbirleriyle karşılaştırabiliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.



