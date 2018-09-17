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İstanbul Pendik'te nişanlısını rehin alan askere 22 yıl hapis istemi

İstanbul Pendik'te eski nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen asker hakkında 22 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:31
İstanbul Pendik'te nişanlısını rehin alan askere 22 yıl hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra Kabadayı'yı, okulda bıçakla rehin alan ve yaklaşık 1,5 saat sonra teslim olan piyade er Umut Demirkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Umut Demirkaya'nın, mağdur Hümeyra Kabadayı'nın eski nişanlısı olduğu, olay tarihinde mağdurun başka erkeklerle iternet üzerinden mesajlaştığı iddiasını gerekçe göstererek, çalışmakta olduğu Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geldiği anlatıldı.

Şüpheli Demirkaya'nın okul tuvaletinde eski nişanlısı Kabadayı ile tartıştığı sırada cebinden çıkardığı bıçağı göstererek darbettiği aktarılan iddianamede, sesler nedeniyle okul müdür yardımcısının olay yerine gelmesi üzerine kapıyı kilitlediği ve mağdur Kabadayı'nın boynuna çanta askısını dolayarak sıktığı ve alıkoyduğu kaydedildi.

İddianamede, emniyet görevlilerinin kapıyı açarak müdahil olmaları ile şüpheli Demirkaya'nın yakalandığı, şüphelinin eylemi nedeniyle mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığı bilgisi verildi.

Mağdur Kabadayı'nın alınan beyanında, şüpheli Demirkaya'dan şikayetçi olmadığını beyan ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin "bulundurulması ve taşınması yasak nitelikte bıçak taşıdığı, silah nevinden bıçak kullanmak suretiyle mağduru cebren ve tehdit ile hürriyetinden yoksun kıldığı ve bu şekilde üzerine atılı suçları işlediği" vurgulandı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede bu kapsamda şüpheli Umut Demirkaya'nın "Cinsel amaçla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından, 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Umut Demirkaya, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:31
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