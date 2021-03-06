stanbul Pendik Belediyesinde, zabıta personeli olarak çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, İstanbul Pendik Belediye Başkanlığına kadın ve erkek olmak üzere zabıta memuru alacağını bildirdi. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 İstanbul Pendik Belediyesi zabıta memuru alımı ne zaman?

İstanbul Pendik Belediyesi zabıta personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, 8 Mart ve 12 Mart tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

Ayrıca zabıta personel alımına başvuru yapacak adaylar, https://basvuru.pendik.bel.tr/ sitesine giderek başvurularını yapabilirler.

Pendik Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik terhis belgesi bulunmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; önlisans mezunları için 2020-KPSSP93 ve lisans mezunları için 2020KPSSP3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.