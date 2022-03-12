Türkiye 10 Mart Perşembe günü itibariyle soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Şiddetli kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Söz konusu illerden biri de İstanbul... Öğrenciler 10 ve 11 Mart günleri okula gitmedi. Peki, 14 Mart Pazartesi okullar var mı?

İstanbul pazartesi günü okullar tatil mi?

İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı 12 Mart Cumartesi günü İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında başladı. Yağışların tüm şehirde akşam saatlerinde şiddetlenmesi ve yağışların pazar sabahına kadar devam etmesi bekleniyor. 13 Mart Pazar öğle saatlerinde ise yağışların etkisini kaybetmesi pazartesi günüyle karla-karışık yağmur yağması bekleniyor.

İstanbul Valiliği yüz yüze eğitime 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurmuştu. Yeni bir açıklama gelmezse öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak. Ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle tatil uzatılırsa konu hakkındaki açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.