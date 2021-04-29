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İstanbul otogarı tıklım tıklım

Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için alınan tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yaşanan yoğunluk gece geç saatlere kadar devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 04:47:00 - 2021-04-29 04:55:15
İstanbul otogarı tıklım tıklım

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor.

Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor. Gün boyu süren yoğunluk gece geç saatlere kadar devam etti.

Bir otobüs firmasının şoförü Nazmi Özder, "Çok fazla yoğunluk var. Bayram günü gibi yoğun. Ek seferlerde başladı. Bayram arifesi gibi yoğunluk var" dedi.

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