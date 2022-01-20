İstanbul okullar tatil mi 21 Ocak Cuma | İstanbul yarın okullarda karne dağıtılmayacak mı?
21 Ocak İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da cuma gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu sebeple pek çok kişi “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, yarın karneler dağıtılacak mı? İstanbul’da karneler yarın verilecek mi?
Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Peki, yarın okullarda karne dağıtılacak mı?
İstanbul okullar tatil mi 21 Ocak Cuma | İstanbul yarın okullarda karne dağıtılmayacak mı?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00
İkili eğitim yapan okullarımızda; Sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin” açıklamasında bulundu.