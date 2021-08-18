İstanbul’da çocuklarını servisle okula göndermek isteyen veliler servis ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İstanbul’da geçen yıl mesafeye göre değişen servis ücretinin bu yıl ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul okul servis ücreti ne kadar oldu 2021?

0-1 kilometre için 311 TL

1-3 kilometrede 341 TL

3-5 kilometrede 370 TL

5-7 kilometrede 385 TL

7-9 kilometrede 405 TL

9-11 kilometrede 470 TL

11-13 kilometrede 541 TL

13-15 kilometrede 569 TL