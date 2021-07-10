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Eğitim İstanbul Okan Üniversitesi’ne ödül
Eğitim

İstanbul Okan Üniversitesi’ne ödül

İstanbul Okan Üniversitesi, pandemi dönemindeki online eğitim süreç yönetimi başarısıyla Değişim Lideri kategorisinde Blackboard Catalyst Ödülü’nü kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:03:00 -
İstanbul Okan Üniversitesi’ne ödül

Üniversite, ödüle ülke çapında öğrenci başarı oranlarını artırma potansiyeline sahip yenilikçi stratejilerin yaygın olarak benimsenmesini desteklediği için lâyık görüldü. Kazananlar Blackboard uzmanlarından oluşan bir hakem heyeti tarafından seçildi. Değişim lideri kategorisinde ödül alan İstanbul Okan Üniversitesi, öğrenme çıktıları, öğrenci performansı veya akademik ilerleme üzerinde ölçülebilir bir etkisi olan uygulamalar ve teknolojiler geliştirdi. Blackboard Catalyst Değişim Lideri Ödülü, ülke çapında öğrenci başarı oranlarını arttırma potansiyeline sahip yenilikçi stratejilerin yaygın olarak benimsenmesini aktif olarak desteklediği için üniversiteye verildi. Ödül, Blackboard’un temmuz ayında gerçekleştirilecek yıllık küresel toplantısı olan BbWorld’de İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Emel Koç’a takdim edilecek.

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