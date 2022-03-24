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Ekonomi İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi’nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanla duyurulan kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:01:00 -
İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuru  dilekçesi,  YÖK  formatlı  özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi   ile   birlikte   Nüfus   Cüzdanı   Fotokopisi   ve   varsa   yabancı   dil   başarı   belgesi   ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı)   adet   dijital   ortamda   hazırlanmış   dosyayı   Rektörlük   İnsan   Kaynakları   Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı  özgeçmişi,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Uzmanlık  Belgesi  veya  Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş  ve  eserlerini  içeren  4  (dört)  adet  dijital  ortamda  hazırlanmış  dosyayı  Doçentlerin, Rektörlük  İnsan  Kaynakları  Müdürlüğüne;  Doktor  Öğretim  Üyelerinin,  ilgili  Dekanlık  veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları    gerekmektedir.    (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi- 30072020rev3.pdf)

Adayların  24.03.2022 tarihinden itibaren 15  (on  beş)  gün  içerisinde,  şahsen  veya posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir. 

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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