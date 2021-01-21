  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi mevcut ve açılması planlanan bölümlerine alacağı 150 öğretim üyesiyle akedemik kadrolarını güçlendirecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 13:12:00 -
İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları  gerekmekiyor.  (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)

Pozisyonlara başvuracak adayların evraklarını 04.02.2021 tarihine kadar 15 gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla Rektörlük  İnsan Kaynakları Müdürlüğü, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı!
Dünya

İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı! "AB'ye alternatif..."

NATO üyesi olan ama AB üyesi olmayan ülkelerin alternatif bir platform kurması gerektiğini savunan İngiliz milletvekili Daniel Kawczynski, T..
Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’
Dünya

Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’

Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek görevine başladı. Biden, 'Mesajım sınırımız dışındakilere! Amerikalı yurttaşlarımızın çoğu..
Arda Turan'dan Muslera'ya jest!
Spor

Arda Turan'dan Muslera'ya jest!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 7 ay sonra sahalara döndü. Muslera, üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay