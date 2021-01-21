İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi mevcut ve açılması planlanan bölümlerine alacağı 150 öğretim üyesiyle akedemik kadrolarını güçlendirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmekiyor. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)
Pozisyonlara başvuracak adayların evraklarını 04.02.2021 tarihine kadar 15 gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğü, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekiyor.
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