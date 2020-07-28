İstanbul Müftüsü Maşalı, hafızlığını tamamlayan ve LGS'de dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, hafızlık eğitimini tamamlayan ve LGS'de dereceye giren Yakup Kasım Kaan'ı ödüllendirdi.

Prof. Dr. Maşalı, ‪Pendik Müftülüğü Erenköy Proje Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan ve LGS'de ilk 1500 öğrenci arasına giren 15 yaşındaki Kaan'ı, Süleymaniye'deki il müftülük binasında ağırladı.

Maşalı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yakup Kasım Kaan, orta eğitimine devam ederken örgün eğitimle birlikte herhangi bir yıl kaybı olmadan hafızlığını tamamlayan, sonrasında da yakın zamanda gerçekleşen LGS'de gerçekten yüzde 1'lik dilime girecek bir başarı hikayesine imza atan kardeşimiz." dedi.

Kendisinin de hafız olduğunu dile getiren Maşalı, hafızlığın kolay bir eğitim süreci olmadığını ama Kur'an-ı Kerim'in bereketinin ve o mucize olan yönünün zor olan eğitimi kolaylaştırdığını anlattı.

Hafızlık eğitiminin öğrencinin ufkunu açan bir yapıya sahip olduğunu, bunun çok sayıda örneği bulunduğunu aktaran Mehmet Emin Maşalı, hafızlık öncesinde kendini ifade edemeyen bazı çocukların hafızlıktan sonraki süreçte hem sosyal hem de zihinsel açıdan geliştiğini vurguladı.

Maşalı, şunları söyledi:

"Son yıllarda ülkemizde hamdolsun İslami ilimler noktasında iyi bir seviye yakalandı. Bu anlamda bunun alt yapısı, esas proje imam hatip orta okullarında ve hafızlıkla ilgili çalışmalarda da aynı gelişmeyi, yükselmeyi görmeye başladık. Bu imkanı bahşeden başta devlet büyüklerimiz olmak üzere bu yönde gayrette bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Son yıllarda proje okulları, hafızlık çalışmaları, örgün eğitimle beraber hafızlık çalışmalarını yürüten okullarımız hamdolsun bir bir güzel eserler, güzel talebelerini yetiştiriyorlar. Bir taraftan örgün eğitim devam ederken diğer taraftan hafızlık yapmak ve bunda başarılı olmak, hem hafızlığın hakkını tam verebilmek hem de örgün eğitim noktasında az önce ifade ettiğimiz gibi LGS gibi 1,5 milyon öğrencinin girdiği sınavda başarı sağlayabilmek kolay bir şey değil ama hamdolsun Yakup Kaan kardeşimizde olduğu gibi bunun örnekleri var."

Yakup Kasım Kaan'ın üzerinde emeği olanları tebrik eden Maşalı, "Pendik Müftülüğümüze bağlı Erenköy Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamladı ki bu kursumuz Zümrüt Vakfı'nın himayelerinde çalışmalarını yürüten bir kursumuz." dedi.

- "Hafızlığın bereketini gördüm"

İl Müftüsü Maşalı, Kaan'ın hafızlık eğitiminin örgün eğitimdeki başarısına engel teşkil etmediğini kaydetti.

Kaan gibi öğrencilerin sayısının son yıllarda arttığını anlatan Maşalı, şöyle devam etti:



"Rabb'im gençlerimize muvaffakiyetler nasip eylesin. Hem manevi, ahlaki değerlere sahip hem bu ülkeye olan aidiyeti yüksek milliyetçi, muhafazakar tabiri caizse hem de dünyevi, akademik konularda örgün eğitim noktasında başarılı gençler yetiştirmek herhalde bir ülkenin eğitim-öğretim programının hele hele ülkemizin en öncelikli hedefi olmalıdır. Dolayısıyla son yıllarda yapılan çalışmalarda gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü bu faaliyetler, proje okulları, bu hedefi yakalamaya dönük çalışmalar yapıyorlar."



Maşalı, hafızlıktan sonraki süreçte hayatının hep hafızlık çerçevesinde şekillendiğini gördüğünü belirterek, "Sahip olduğum maddi, manevi ne kadar birikim varsa hepsinin arkasında mutlaka hafızlığın bereketini gördüm. Şu an ihraz ettiğim müftülük makamında da yine hem buraya tayin edilişimde hem de bu görevi layık-ı vech ile yürütmeye yönelik çabamda hafızlığın çok büyük bir katkısı olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

- İlk tercihi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yakup Kasım Kaan da 5. sınıfı okuduktan sonra kursa gittiğini dile getirerek, "Orada hafızlık yaptım. 6. sınıfı dışarıdan geçtim. Yetişebilmek için hafızlıktan sonra biraz gayret etmek lazım. Eksikler oluyor ama plan ve programlı çalıştıktan sonra zor değil. Arkadaşlarımın da hafızlık eğitimi aldıktan sonra yapabileceğine inanıyorum. Bu yüzden kursa göndermemek iyi bir şey olmaz. Aslında kurs güzel ve akademik eğitimi geride bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

İlk tercihinin Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu dile getiren Kaan, "Üç tane okul yazdım, üçü de imam hatip. Sene boyunca hedefim Kartal'dı zaten. Hedef koymak önemli." şeklinde konuştu.

- "Hafızlık gerçekten odaklanmayı gerektiren bir iş"

Yakup Kasım Kaan'ın babası Enver Osman Kaan ise bugünün kendisi için bir gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu dile getirdi.

Oğlunun küçüklüğünden itibaren okullarda belli başarı gösterdiğini söyleyen Kaan, şunları kaydetti:

"Hafızlık yaparken de bir taraftan akademik başarısını da elde etmesi için okullarına devam etti. Hem diyanette görev yaptım, şu anda da akademide devam ediyorum. Oğlumda şunu gözlemledim; hafızlık gerçekten odaklanmayı gerektiren bir iş. Hafızlık yaparken çocuk 3-4 saat Kur'an'ın başında bir şeye odaklanarak beklemesi gerekiyor. Bu akademik başarıda önemli bir husustur."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Yakup Kasım Kaan'a Kur'an-ı Kerim, tespih ve altın hediye etti.