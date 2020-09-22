  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Modern perşembe ve salı günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek
Aktüel

İstanbul Modern perşembe ve salı günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:00:05 -
İstanbul Modern perşembe ve salı günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekanının kapılarını, perşembe günleri herkese, salı günleri ise gençlere ücretsiz açacak.

Toplumsal gelişimin bir parçası olan sanatı ulaşılabilir kılmak amacıyla Borsa İstanbul, Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in "Sizin Perşembeniz" ve "Genç Salı" projelerine destek oldu.

Sponsorluk kapsamında müze, her perşembe herkese 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlere 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz açık olacak.

Ziyaretçiler, aynı zamanda İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçı atölyeleri ve film gösterimlerine katılabilecek.

Perşembe günleri gerçekleştirilecek "Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri", sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmaları, kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşuyor.

Bu etkinliklerle ziyaretçilerini müzeyi, sanat yapıtlarını ve sanatsal üretim süreçlerini keşfetmeye davet eden İstanbul Modern, aynı zamanda sanatçıları tanıyarak, onlarla birlikte üretmenin deneyimine kapı açmayı hedefliyor.

"Genç Salı Etkinlikleri" kapsamında ise gençleri sanat ve sanatçıyla buluşturan özel programlar hazırlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, eski günlerinden eser kalmayan Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi...
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maske ve mekan denetimle..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı