İstanbul misafirperverlikte de lider

Akit Ekonomi

Merkezi İsviçre’de bulunan Basel Kamu ve Ekonomik Enstitüsü tarafından ‘Dünya Sosyal Sermaye İzleme 2019’ raporu yayımlandı.

Enstitü, ‘sosyal iklim, kişiler arası güven, kemer sıkma politikalarının kabul edilmesi, vergileri ödeme isteği, yerel ekonomiye yatırım, yardımseverlik, arkadaşlık ve misafirperverlik’ konularını internet üzerinden katılımcılara sorarak, bunları 1 ile 10 puan arasında değerlendirmelerini istedi.

Kamuya vergilerle ortak finansman sağlama konusunda istekli olan ülkeler sıralamasında Türkiye 6.6 puanla Almanya, Fransa ve İtalya’nın önünde yer aldı. Kamuya vergilerle ortak finansman sağlama konusunda en yüksek skoru 10 puanla Çin elde etti. Bu oran Almanya’da 6.4, Fransa’da 5.1 ve İtalya’da ise 5 puan oldu. Misafirperverlik kriterinde Japonya ve Yunanistan 10’ar puan alırken, Türkiye de 8.6 puanla Avrupa’nın en misafirperver ülkelerinden biri oldu.

Paris'i geçti

Ülke olarak misafirperverlik puanı İspanya’da 7.7, Rusya’da 7.6, Hollanda 6.8, Fransa’da 5.5 ve İsrail’de 2 puan olarak ölçüldü. 15 milyon nüfusuyla Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul, 8.6 puanla kıtanın en misafirperver metropol kenti olarak belirlendi.

Metropol kentlerde misafirperverlik konusunda Paris 8, Moskova 7.5 ve Berlin ise 5.3 puan aldılar.

İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.