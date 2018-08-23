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İstanbul Metro A.Ş.'den Sözcü'ye yalanlama!

Metro İstanbul AŞ. Sözcü gazetesinde yer alan logo değişimi haberiyle ilgili açıklama yayımladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:51
İstanbul Metro A.Ş.'den Sözcü'ye yalanlama!

Metro İstanbul AŞ, Sözcü gazetesindeki haber ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Bazı haber sitelerinde yer alan İstanbul’daki raylı sistem istasyonlarında ‘metro’yu temsilen kullanılan “M” logosunun değiştirileceği ve bu değişim ile ilgili milyonluk harcama yapılacağına dair haberler tamamen asılsızdır.

Tek logo değişikliği 21 Mayıs 2016 yılında, şirketimizin “İstanbul Ulaşım AŞ.” olan unvanının “Metro İstanbul AŞ.” olarak değiştirilmesi nedeniyle yapılmıştır.

İstasyonlarımızın girişlerinde ve yolcu yönlendirme tabelalarında halen kullanmakta olduğumuz “M” logosu ile İstanbul geneli raylı sistemleri işleten şirketimiz “Metro İstanbul”un logosu birbirine karıştırılmamalıdır." denildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:51
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  2. Sözcü gazetesi
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