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İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü misafirhanesinin çatısına yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:58:55 -
İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü misafirhanesinin çatısına yıldırım düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü misafirhanesinin çatısına yıldırım düştü

Alınan bilgiye göre, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü misafirhanesinin çatısına gök gürültülü sağanağın ardından yıldırım düştü.

Binada bulunan paratoner devreye girerek yıldırımı toprağa aktardı. Bu arada yangın söndürme sensörleri de devreye girdi.

Tedbir amacıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yangın çıkmazken, paratonerin yıldırımı toprağa aktarması sayesinde herhangi bir maddi hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri de gerekli kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.

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