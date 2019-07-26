0553 313 94 23

İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otomobil kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:25
İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖTV ve KDV'leri kısmen ödenerek ithali yapılan, ödeme yapılmaksızın kaçak yollardan ya da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye’ye getirilen ve ülke dışına çıkarılmayan, yurt dışında çalıntı kayıtları olan ve İNTERPOL tarafından arama listesine alınan araçlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli noterliklerde sahte belgelerle tescil işlemlerinin yapıldığı belirlenen İstanbul’da 15, Van, Mersin, Ağrı ve Ankara’da birer olmak üzere 19 lüks otomobile el konuldu, 21 şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında el konulan lüks otomobiller, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi.

Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:25
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Ankara
  5. Ağrı
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak temizliği
    1. Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak..
    2. Borsada günün ilk yarısı (2)
    3. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    4. Borsada günün ilk yarısı (1)
    5. Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya..
    6. SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
    7. Aleksandr Novak: Ticaret hacmimizi..
    8. İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır..
    9. Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
    10. Tayin isteyen sözleşmeli..
    11. Hong Kong’da protestolar havaalanına..
    12. Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
    13. "İsrail ile yapılan anlaşmaların..
    14. İstanbul merkezli lüks otomobil..
    15. Başkan Aras, basın mensupları ile bir..
    16. Başkan Tarhan, Ankara’dan iyi..
    17. Yılın ilk 7 ayında yurt dışına kaçmaya..
    18. Düzce’de afetzedelere yardım ödemeleri..
    19. Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle..
    20. Ordulu fındık üreticileri: “Açıklanan..
    21. Ankara merkezli "3 köşe" operasyonu
    22. Abdullah Durak: “Şimdi 3 büyüklerden..
    23. ABD: "İran balistik füze denemesi..
    24. CHP'nin kanalında büyük deprem! Deniz..
    25. Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1..
    26. Moral Evi üyeleri, spor etkinliğine..
    27. İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi
    28. Yıldız takım antrenmanı denizde yaptı
    29. Rusya-Çin Nükleer Alt Komitesi’nin 23...
    30. Kocaeli merkezli dolandırıcılık..
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!