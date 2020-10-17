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Aktüel İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 gözaltı
Aktüel

İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:05:38 -
İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde örgütlü olarak kaçak nargile tütünü faaliyetleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 52 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçak nargile imalathanelerinde ekiplerin aramaları sürüyor.

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