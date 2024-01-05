İstanbul merkezli 7 ilde 'KAFES' operasyonu: 2 suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde 'Kafes-29' operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
İstanbul Merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” Operasyonlarında Elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER’in yaptığı 2 Bölgesel Organize Suç Örgütü Çökertildi. 61 Şüpheli Şahıs Yakalandı. Operasyonlar Devam Ediyor.
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