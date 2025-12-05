  • İSTANBUL
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon
Gündem

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturularak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini içeren verilerin toplandığını belirledi.

Ekipler, toplanan bilgilerden özellikle yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanan şüphelilerin, vatandaşları banka personeli gibi aradıklarını, çeşitli ikna yöntemleriyle vatandaşlara hesaplarından kredi kullandırdıkları ve çekilen tutarları belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü şahıslara ait hesaplara aktararak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

 

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 5 ilde düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

