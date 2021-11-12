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Gündem İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Gündem

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün polis akademisi ve "çalışma evleri" yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:26:00 -
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada, 2012'deki polis akademisi sınavı ile farklı kamu sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgüt Suçlar Bürosu, FETÖ'nün polis akademisi yapılanması ve "çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında kimliğini belirledikleri 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bazıları ByLock kullanıcısı, bazılarının ise büfe-ankesör aramalarının bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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