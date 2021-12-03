İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 3.12.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için: *(https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlamadairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)

İrtibat - Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Tıp Fakültesi

- Hukuk Fakültesi

- Eğitim Fakültesi

- Diş Hekimliği Fakültesi

- Sağlık Bilimleri Fakültesi

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

-Meslek Yüksekokulu

İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, No: 27 Unkapanı- Fatih/İstanbul

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